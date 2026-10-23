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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Fərhad Xəlilov "İstiqlal" ordeni ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    • 23 oktyabr, 2026
    • 12:27
    Fərhad Xəlilov İstiqlal ordeni ilə təltif edilib

    Fərhad Qurban oğlu Xəlilov "İstiqlal" ordeni ilə təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə Sərəncam imzalayıb.

    Bu orden ona Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlərinə görə verilib.

    İlham Əliyev Fərhad Xəlilov İstiqlal ordeni
    Фархад Халилов награжден орденом "Истиглал"
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