В Милане из-за протестов молодежи в конце недели усилят меры безопасности

Милане (Италия) усиливают охрану, чтобы предотвратить новые вспышки насилия и беспорядки в выходные дни в связи с протестами молодежи.

Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа.

Комендантский час в Милане решили не вводить, но военные будут патрулировать места возможных беспорядков, а также охранять консульства, государственные и религиозные учреждения.

Кроме того, на вокзалах на севере региона Ломбардия будут проводить проверки, чтобы предотвратить массовый наплыв подростков в Милан. Также предусмотрены "превентивные" задержания несовершеннолетних.

Между тем в центре Милана в субботу и воскресенье запретили проведение митингов.

Для обеспечения правопорядка в городе на выходных сейчас разрабатывают план с привлечением почти тысячи сотрудников полиции, карабинеров и местной полиции.

Напомним, 17 октября крупные города на севере Италии охватили протесты. Наибольшие беспорядки произошли в Милане, где за два дня полиция задержала более 300 человек, из них почти 50 арестованы. В результате столкновений в центре города за медицинской помощью обратились более 110 правоохранителей.

Ранее мэр города Джузеппе Сала заявил о том, что число полицейских на улицах Милана в минувшие выходные было недостаточным. Поэтому предложил увеличить их число для предотвращения беспорядков.

Совет министров Италии ранее одобрил направление в Милан 500 военнослужащих, которые займутся охраной важных объектов, усилением патрулирования и контролем за ситуацией на улицах после беспорядков на минувших выходных.