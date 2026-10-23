Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    В Милане из-за протестов молодежи в конце недели усилят меры безопасности

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 12:33
    В Милане из-за протестов молодежи в конце недели усилят меры безопасности

    Милане (Италия) усиливают охрану, чтобы предотвратить новые вспышки насилия и беспорядки в выходные дни в связи с протестами молодежи.

    Как передает Report, об этом сообщают итальянские медиа.

    Комендантский час в Милане решили не вводить, но военные будут патрулировать места возможных беспорядков, а также охранять консульства, государственные и религиозные учреждения.

    Кроме того, на вокзалах на севере региона Ломбардия будут проводить проверки, чтобы предотвратить массовый наплыв подростков в Милан. Также предусмотрены "превентивные" задержания несовершеннолетних.

    Между тем в центре Милана в субботу и воскресенье запретили проведение митингов.

    Для обеспечения правопорядка в городе на выходных сейчас разрабатывают план с привлечением почти тысячи сотрудников полиции, карабинеров и местной полиции.

    Напомним, 17 октября крупные города на севере Италии охватили протесты. Наибольшие беспорядки произошли в Милане, где за два дня полиция задержала более 300 человек, из них почти 50 арестованы. В результате столкновений в центре города за медицинской помощью обратились более 110 правоохранителей.

    Ранее мэр города Джузеппе Сала заявил о том, что число полицейских на улицах Милана в минувшие выходные было недостаточным. Поэтому предложил увеличить их число для предотвращения беспорядков.

    Совет министров Италии ранее одобрил направление в Милан 500 военнослужащих, которые займутся охраной важных объектов, усилением патрулирования и контролем за ситуацией на улицах после беспорядков на минувших выходных.

    Акции протеста Италия
    Milanda gənclərin etirazları səbəbindən təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    13:08
    Самед Баширли: Азербайджан за 6 лет привлек $49 млрд иностранных инвестиций
    Экономика
    13:02
    Асхат Хасенов: КМГ планирует в 2026г экспорт 1,7 млн тонн нефти по БТД
    Энергетика
    13:02
    В Англии из-за шторма "Остин" отменены авиарейсы, почти 10 тыс. домов остались без света
    Другие страны
    12:57
    Фото
    Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден "Истиглал"
    Kультурная политика
    12:50
    ММ принял в I чтении законопроект о сокращении срока пребывания в звании лейтенанта для лиц с учёной степенью
    Милли Меджлис
    12:48
    В Башкортостане подросток выстрелил из травматического оружия в лицо сверстника
    В регионе
    12:46
    Шлапаченко: Азербайджан демонстрирует готовность участвовать в решении глобальных проблем
    Внешняя политика
    12:45
    Азербайджан и Индия обсудили транспортные коридоры и ситуацию на Южном Кавказе
    Другие
    12:39
    Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди
    Экология
    Лента новостей