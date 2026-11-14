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    НПЗ SOCAR в Турции в сентябре произвел около 151 тыс. тонн авиатоплива

    Энергетика
    • 14 ноября, 2026
    • 17:35
    НПЗ SOCAR в Турции в сентябре произвел около 151 тыс. тонн авиатоплива

    Нефтеперерабатывающий завод STAR, актив SOCAR в Турции, в сентябре 2026 года произвел 150,739 тыс. тонн авиационного топлива (керосина), что на 13,1% меньше по сравнению с сентябрем 2025 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

    В целом в сентябре этого года турецкие НПЗ произвели около 497,4 тыс. тонн авиатоплива (-14,8% от показателя сентября 2025г).

    Отметим, что STAR был открыт 19 октября 2018 года. Фундамент завода был заложен 5 октября 2011 года. С сентября 2019 года завод работает на полную мощность. Мощность завода составляет 13 млн тонн переработки сырой нефти в год. На предприятии возможна переработка сортов нефти "Urals", "Azeri Light" и "Киркук". Основную продукцию составляют дизельное топливо (4,8 млн тонн), авиационное топливо, нафта (1,6 млн тонн), сжиженный нефтяной газ, смешанный ксилол и нефтяной кокс.

    Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Авиационное топливо
    SOCAR-ın Türkiyədəki zavodu sentyabrda aviayanacaq istehsalının həcmini açıqlayıb
    SOCAR's STAR refinery cuts jet fuel output by 13.1% in September
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