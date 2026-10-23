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    Milanda gənclərin etirazları səbəbindən təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2026
    • 12:43
    Milanda gənclərin etirazları səbəbindən təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək

    Milanda (İtaliya) gənclərin etirazları ilə əlaqədar həftəsonu yeni zorakılıq və iğtişaş hallarının qarşısını almaq üçün mühafizə gücləndirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İtaliya mediası məlumat yayıb.

    Milanda komendant saatı tətbiq etməmək qərara alınıb, lakin hərbçilər mümkün iğtişaş yerlərində patrul xidməti həyata keçirəcək, həmçinin konsulluqları, dövlət və dini qurumları qoruyacaqlar.

    Bundan əlavə, yeniyetmələrin Milana kütləvi axınının qarşısını almaq üçün bir sıra vağzallarda yoxlamalar aparılacaq.

    Bununla yanaşı, həftəsonlarında Milanın mərkəzində mitinqlərin keçirilməsi qadağan edilib.

    Xatırladaq ki, oktyabrın 17-də İtaliyanın şimalındakı iri şəhərləri etirazlar bürüyüb. Ən böyük iğtişaşlar Milanda baş verib, burada etirazların ikinci günündə İtaliya polisi 200-dən çox adamı saxlayıb.

    Etiraz aksiyaları Milan İtaliya
    В Милане из-за протестов молодежи в конце недели усилят меры безопасности
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