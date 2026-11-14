İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Hesablama Palatası: Özəlləşdirmə üzrə borc qalıqları büdcə üçün əlavə vəsait potensialı yaradır

    Maliyyə
    • 14 noyabr, 2026
    • 17:25
    Hesablama Palatası: Özəlləşdirmə üzrə borc qalıqları büdcə üçün əlavə vəsait potensialı yaradır

    2027-ci ilin dövlət büdcəsində özəlləşdirmədən daxilolmalar üzrə proqnozun artırılmasına baxmayaraq, özəlləşdirmədən yaranmış böyük həcmli borc qalıqları inzibatçılığın gücləndirilməsi hesabına büdcəyə əlavə vəsaitlərin cəlb edilməsi üçün əhəmiyyətli potensialın mövcudluğunu göstərir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə verdiyi rəydə bildirilir.

    Sənədə əsasən, 2027-ci ildə Azərbaycanda dövlət büdcəsi kəsirinin maliyyələşdirilməsi mənbələrindən biri kimi dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən daxil olan vəsait 140 milyon manat məbləğində nəzərdə tutulub. Bu da 2026-cı ilin proqnoz göstəricisindən 15 milyon manat və ya 12 % çoxdur.

    Sənədə görə, bu ilin 9 ayı ərzində dövlət əmlakının özəlləşdirilməsindən dövlət büdcəsinə 122,1 milyon manat vəsait daxil olub. Bu da 2026-cı il üçün illik proqnozun (125 milyon manat) 97,7 %-nə bərabər olmaqla, keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə (109,9 milyon manat) 12,2 milyon manat və ya 11,1 % çoxdur.

    Cari ilin 6 ayında özəlləşdirmədən daxilolmalar üzrə hesablanmış, lakin dövlət büdcəsinə ödənilməmiş borc üzrə qalıq məbləğ 7 milyon manat azalaraq 79,6 milyon manat təşkil edib.

    Dövlət büdcəsi Hesablama Palatası
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:31
    Gələn il Azərbaycanda 950 min tona yaxın kartof istehsalı proqnozlaşdırılır
    ASK
    17:27
    Böyük Britaniya ilə strateji tərəfdaşlıq Azərbaycanın dayanıqlı inkişafına xidmət edəcək - Rəy
    Daxili siyasət
    17:25
    Hesablama Palatası: Özəlləşdirmə üzrə borc qalıqları büdcə üçün əlavə vəsait potensialı yaradır
    Maliyyə
    17:22
    İoannis Diamantakos: "İrlandiyaya qarşı oyunda müdafiədə çox zəif çıxış etdik"
    Komanda
    17:19
    SOCAR-ın Türkiyədəki zavodu sentyabrda aviayanacaq istehsalının həcmini açıqlayıb
    Energetika
    17:17
    Foto
    Azərbaycan ABŞ ilə aqrar sahədə əməkdaşlığı genişləndirəcək
    ASK
    17:07
    Azərbaycanda küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar gəmilərə xəbərdarlıq edilib
    İnfrastruktur
    16:51
    Foto
    Zaur Mikayılov Naxçıvanda su layihələrinin icrası ilə tanış olub
    İnfrastruktur
    16:45
    Foto
    Cüdo üzrə böyüklər arasında Bakı şəhər çempionatı start götürüb
    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti