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    SOCAR Türkiyədə nafta istehsalını 17 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    • 14 noyabr, 2026
    • 18:10
    SOCAR Türkiyədə nafta istehsalını 17 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Türkiyədəki aktivi olan STAR neft emalı zavodu (NEZ) 151 min 357 tona yaxın nafta istehsal edib.

    Bu barədə "Report" Türkiyənin Enerji Bazarının Tənzimlənməsi Qurumuna (EPDK) istinadən məlumat verir.

    Bildirilir ki, bu, 2025-ci ilin sentyabr ayı ilə müqayisədə 21 min 632 ton və ya 16,7 % çoxdur.

    Ümumilikdə, bu ilin sentyabr ayında Türkiyədə fəaliyyət göstərən emal müəssisələrində 160 min 728 tona yaxın nafta istehsal edilib ki, bu da 2025-ci ilin eyni ayı ilə müqayisədə 45 min 142 ton və ya 39,1 % artıqdır.

    Qeyd edək ki, STAR-ın açılışı 19 oktyabr 2018-ci ildə olub. Zavodun təməli isə 5 oktyabr 2011-ci ildə qoyulub. 2019-cu ilin sentyabr ayından etibarən zavod tam gücü ilə işləməyə başlayıb. Zavod ildə 13 milyon ton xam neft emal gücünə malikdir. Müəssisədə "Urals", "Azeri Light" və "Kərkük" neft markalarını emal etmək mümkündür. Əsas məhsullarını dizel yanacağı (4,8 milyon ton), təyyarə yanacağı, nafta (1,6 milyon ton), maye neft qazı, qarışıq ksilol, neft koksu təşkil edir.

    STAR Türkiyənin ilk Strateji Sərmayə Təşviq Sənədinə sahib olub.

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) STAR neft emalı zavodu
    SOCAR увеличила производство нафты в Турции почти на 17 %
    SOCAR's STAR refinery raises naphtha output by 16.7% in September
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