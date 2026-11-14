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    SOCAR увеличила производство нафты в Турции почти на 17 %

    Энергетика
    • 14 ноября, 2026
    • 18:19
    SOCAR увеличила производство нафты в Турции почти на 17 %

    В сентябре 2026 года НПЗ STAR Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), расположенный в Турции, произвел около 151 тыс. 357 тонн нафты.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

    Отмечается, что это на 21 тыс. 632 тонны, или на 16,7 %, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В целом в сентябре этого года на перерабатывающих предприятиях, действующих в Турции, было произведено около 160 тыс. 728 тонн нафты, что на 45 тыс. 142 тонны, или на 39,1 %, больше по сравнению с тем же месяцем 2025 года.

    Отметим, что открытие STAR состоялось 19 октября 2018 года. Фундамент завода был заложен 5 октября 2011 года. С сентября 2019 года НПЗ начал работать на полную мощность. Он обладает мощностью переработки 13 млн тонн сырой нефти в год. На предприятии возможна переработка нефтяных марок Urals, Azeri Light и Kirkuk. Основную продукцию составляют дизельное топливо (4,8 млн тонн), авиационное топливо, нафта (1,6 млн тонн), сжиженный нефтяной газ, смешанный ксилол, нефтяной кокс.

    STAR стал обладателем первого в Турции Документа о поощрении стратегических инвестиций.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Турция Экспорт нафты
    SOCAR Türkiyədə nafta istehsalını 17 %-ə yaxın artırıb
    SOCAR's STAR refinery raises naphtha output by 16.7% in September
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