BDYPİ: Qəfil manevr və sərt tormozlamadan çəkinin
Daxili siyasət
- 14 noyabr, 2026
- 18:35
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Milli Hidrometeorologiya Xidməti noyabrın 15-i gündüzdən 16-sı axşamadək Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı, narıncı xəbərdarlıq verib və bununla bağılı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi (BDYPİ) sürücülərə müraciət edib.
"Report" xəbər verir ki, BDYPİ sürət həddini hava şəraitinə uyğun seçməyə çağırıb.
"Ara məsafəsini artırın", - məlumatda deyilir.
Bildirilib ki, qəfil manevr və sərt tormozlamadan çəkinmək lazımdır:
"Nəqliyyat vasitəsini ağacların və digər təhlükə yarada biləcək konstruksiyaların yaxınlığında saxlamayın".
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