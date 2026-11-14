Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям из-за сильного ветра

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ожидаемой ветреной погодой в Баку, на Абшеронском полуострове и в некоторых регионах страны с дневных часов 15 ноября до вечера 16 ноября. В связи с этим Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям.

Как сообщает Report, дорожная полиция рекомендует выбирать скорость движения с учетом погодных условий.

"Увеличьте дистанцию между транспортными средствами", - говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали избегать резких маневров и торможения.

"Не оставляйте автомобили вблизи деревьев и других конструкций, которые могут представлять опасность", - подчеркнули в дорожной полиции.