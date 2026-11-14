İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    İtaliya istifadəçilərin foto və videolarına razılıq olmadan girişə görə "Meta"nı 805 milyon avro cərimələyib

    Digər ölkələr
    • 14 noyabr, 2026
    • 18:06
    İtaliya istifadəçilərin foto və videolarına razılıq olmadan girişə görə Metanı 805 milyon avro cərimələyib

    İtaliyanın Fərdi Məlumatların Mühafizəsi İdarəsi "Android" istifadəçilərinin foto və videolarına onların razılığı və xəbərdarlığı olmadan giriş əldə etdiyinə görə "Meta"nı 805 milyon avro ($887 mln) cərimələyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" tənzimləyicinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Qurumun məlumatına görə, şirkət istifadəçilərə şəxsi qalereyalarından kontent paylaşmağı təklif edən "Facebook" tətbiqinin funksiyası vasitəsilə fayllara giriş əldə edib.

    "Meta"ya 60 gün ərzində standart olaraq bu funksiyanı qeyri-aktiv etmək və onun istifadəsi üçün ayrıca razılıq tələb etmək tapşırılıb. Şirkət agentliyə operativ olaraq şərh verməyib.

    Təhqiqat 2025-ci ildə başlayıb və bu materialların süni intellekt modellərinin təlimi üçün ehtimal olunan istifadəsinə toxunmayıb. "Meta" belə bir təcrübəni təkzib edib.

    Tənzimləyici həmçinin 2026-cı ildə istifadəyə verilmiş, buludda istifadəçi qalereyalarının məzmununun emalı funksiyasını ayrıca yoxlamaq hüququnu özündə saxlayıb.

    Qurumun məlumatına görə, cərimə "Meta"nın dünya üzrə gəlirinin təxminən 0,47%-ni təşkil edir.

    Cərimələr Meta şirkəti İtaliya
    Италия оштрафовала Meta на €805 млн за доступ к фото и видео пользователей без согласия
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    18:59
    IDEA ilə ICESCO arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub
    Xarici siyasət
    18:52
    Qara dənizdə yük gəmisinə PUA hücumu olub
    Digər ölkələr
    18:46
    Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi koalisiya husilər tərəfindən buraxılmış PUA-ları vurub
    Digər ölkələr
    18:44
    Azərbaycan FAMEX-ə dəvət edilib
    Xarici siyasət
    18:35
    Foto
    BDYPİ: Qəfil manevr və sərt tormozlamadan çəkinin
    Daxili siyasət
    18:10
    SOCAR Türkiyədə nafta istehsalını 17 %-ə yaxın artırıb
    Energetika
    18:06
    İtaliya istifadəçilərin foto və videolarına razılıq olmadan girişə görə "Meta"nı 805 milyon avro cərimələyib
    Digər ölkələr
    17:52
    Azərbaycanda pambıq istehsalının 4 illik proqnozu açıqlanıb
    ASK
    17:31
    Gələn il Azərbaycanda 950 min tona yaxın kartof istehsalı proqnozlaşdırılır
    ASK
    Bütün Xəbər Lenti