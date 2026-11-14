İtaliya istifadəçilərin foto və videolarına razılıq olmadan girişə görə "Meta"nı 805 milyon avro cərimələyib
- 14 noyabr, 2026
- 18:06
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İtaliyanın Fərdi Məlumatların Mühafizəsi İdarəsi "Android" istifadəçilərinin foto və videolarına onların razılığı və xəbərdarlığı olmadan giriş əldə etdiyinə görə "Meta"nı 805 milyon avro ($887 mln) cərimələyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" tənzimləyicinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
Qurumun məlumatına görə, şirkət istifadəçilərə şəxsi qalereyalarından kontent paylaşmağı təklif edən "Facebook" tətbiqinin funksiyası vasitəsilə fayllara giriş əldə edib.
"Meta"ya 60 gün ərzində standart olaraq bu funksiyanı qeyri-aktiv etmək və onun istifadəsi üçün ayrıca razılıq tələb etmək tapşırılıb. Şirkət agentliyə operativ olaraq şərh verməyib.
Təhqiqat 2025-ci ildə başlayıb və bu materialların süni intellekt modellərinin təlimi üçün ehtimal olunan istifadəsinə toxunmayıb. "Meta" belə bir təcrübəni təkzib edib.
Tənzimləyici həmçinin 2026-cı ildə istifadəyə verilmiş, buludda istifadəçi qalereyalarının məzmununun emalı funksiyasını ayrıca yoxlamaq hüququnu özündə saxlayıb.
Qurumun məlumatına görə, cərimə "Meta"nın dünya üzrə gəlirinin təxminən 0,47%-ni təşkil edir.