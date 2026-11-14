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    Италия оштрафовала Meta на €805 млн за доступ к фото и видео пользователей без согласия

    Другие страны
    • 14 ноября, 2026
    • 17:59
    Италия оштрафовала Meta на €805 млн за доступ к фото и видео пользователей без согласия

    Итальянское управление по защите персональных данных оштрафовало Meta на €805 млн ($887 млн) за доступ к фотографиям и видео пользователей Android без их согласия и уведомления.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление регулятора.

    По данным ведомства, компания получала доступ к файлам через функцию приложения Facebook, которая предлагала пользователям публиковать контент из личных галерей.

    Meta предписано в течение 60 дней отключить эту функцию по умолчанию и запрашивать отдельное согласие на ее использование. Компания оперативно не предоставила комментарий агентству.

    Расследование началось в 2025 году и не касалось возможного использования этих материалов для обучения моделей искусственного интеллекта. Meta отрицала такую практику.

    Регулятор также оставил за собой право отдельно проверить запущенную в 2026 году функцию обработки содержимого пользовательских галерей в облаке.

    По данным ведомства, штраф составляет около 0,47% мировой выручки Meta.

    Facebook Meta Италия
    İtaliya istifadəçilərin foto və videolarına razılıq olmadan girişə görə "Meta"nı 805 milyon avro cərimələyib
    MiniBoss
    MiniBoss

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