Италия оштрафовала Meta на €805 млн за доступ к фото и видео пользователей без согласия

Итальянское управление по защите персональных данных оштрафовало Meta на €805 млн ($887 млн) за доступ к фотографиям и видео пользователей Android без их согласия и уведомления.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление регулятора.

По данным ведомства, компания получала доступ к файлам через функцию приложения Facebook, которая предлагала пользователям публиковать контент из личных галерей.

Meta предписано в течение 60 дней отключить эту функцию по умолчанию и запрашивать отдельное согласие на ее использование. Компания оперативно не предоставила комментарий агентству.

Расследование началось в 2025 году и не касалось возможного использования этих материалов для обучения моделей искусственного интеллекта. Meta отрицала такую практику.

Регулятор также оставил за собой право отдельно проверить запущенную в 2026 году функцию обработки содержимого пользовательских галерей в облаке.

По данным ведомства, штраф составляет около 0,47% мировой выручки Meta.