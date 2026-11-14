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    Azərbaycanda pambıq istehsalının 4 illik proqnozu açıqlanıb

    ASK
    • 14 noyabr, 2026
    • 17:52
    Azərbaycanda pambıq istehsalının 4 illik proqnozu açıqlanıb

    Gələn il Azərbaycanda pambıq istehsalının 351,9 minə tona çatacağı proqnozlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2027-ci ilin dövlət büdcəsi zərfinin layihəsində öz əksini tapıb.

    Məlumata görə, bu, 2026-cı il proqnozuna nisbətən 11,1 % çoxdur.

    2028-ci ildə pambıq istehsalının 373,8 min ton olacağı gözlənilir ki, bu da 2027-ci il proqnozu ilə müqayisədə 6,2 % çoxdur.

    Eyni zamanda, 2029-cu ildə pambıq istehsalının 394,1 min ton olacağı, 2030-cu ildə 425 min ton olacağı proqnozlaşdırılır.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı üzrə 2026-cı il proqnozlarına əsasən, ölkədə pambıq istehsalının 316,7 min ton olacağı proqnozlaşdırılır.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda 13 milyard 123,3 milyon manat dəyərində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edilib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,4 % çoxdur. Hesabat dövründə heyvandarlıq məhsullarının istehsalı 1,6 %, bitkiçilik məhsullarının istehsalı isə 1,2 % çoxalıb. Məhsulun 50,2 %-i bitkiçiliyin, 49,8 %-i heyvandarlığın payına düşüb.

    Pambıq istehsalı Kənd təsərrüfatı Büdcə zərfi
    В Азербайджане прогнозируется рост производства хлопка на 11,1%
    Azerbaijan forecasts 11.1% rise in cotton output in 2027
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