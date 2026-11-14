В Азербайджане прогнозируется рост производства хлопка на 11,1%

В 2027 году производство хлопка в Азербайджане, согласно прогнозам, достигнет 351,9 тыс. тонн.

Как сообщает Report, это отражено в проекте пакета документов государственного бюджета на 2027 год.

Согласно документу, показатель на 11,1% превысит прогноз на 2026 год.

В 2028 году производство хлопка ожидается на уровне 373,8 тыс. тонн, что на 6,2% больше прогнозируемого показателя на 2027 год.

В то же время в 2029 году производство хлопка прогнозируется на уровне 394,1 тыс. тонн, а в 2030 году - 425 тыс. тонн.

Отметим, что согласно прогнозам по сельскому, лесному и рыбному хозяйству Азербайджана на 2026 год, производство хлопка в стране должно составить 316,7 тыс. тонн.

Напомним, что в январе-октябре текущего года в Азербайджане произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 13 млрд 123,3 млн манатов, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчетный период производство продукции животноводства выросло на 1,6%, а растениеводства - на 1,2%. На долю растениеводства пришлось 50,2% общего объема сельскохозяйственной продукции, животноводства - 49,8%.