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    В Азербайджане прогнозируется рост производства хлопка на 11,1%

    АПК
    • 14 ноября, 2026
    • 18:07
    В Азербайджане прогнозируется рост производства хлопка на 11,1%

    В 2027 году производство хлопка в Азербайджане, согласно прогнозам, достигнет 351,9 тыс. тонн.

    Как сообщает Report, это отражено в проекте пакета документов государственного бюджета на 2027 год.

    Согласно документу, показатель на 11,1% превысит прогноз на 2026 год.

    В 2028 году производство хлопка ожидается на уровне 373,8 тыс. тонн, что на 6,2% больше прогнозируемого показателя на 2027 год.

    В то же время в 2029 году производство хлопка прогнозируется на уровне 394,1 тыс. тонн, а в 2030 году - 425 тыс. тонн.

    Отметим, что согласно прогнозам по сельскому, лесному и рыбному хозяйству Азербайджана на 2026 год, производство хлопка в стране должно составить 316,7 тыс. тонн.

    Напомним, что в январе-октябре текущего года в Азербайджане произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 13 млрд 123,3 млн манатов, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За отчетный период производство продукции животноводства выросло на 1,6%, а растениеводства - на 1,2%. На долю растениеводства пришлось 50,2% общего объема сельскохозяйственной продукции, животноводства - 49,8%.

    Рост производства Хлопок Азербайджан
    Azərbaycanda pambıq istehsalının 4 illik proqnozu açıqlanıb
    Azerbaijan forecasts 11.1% rise in cotton output in 2027
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