Заур Микаилов ознакомился с ходом реализации водохозяйственных проектов в Нахчыване

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микаилов в ходе визита в Нахчыван ознакомился с ходом реализации ряда водохозяйственных проектов.

Об этом сообщили Report в агентстве.

Глава ведомства осмотрел канал Бененияр в селе Алинджа Джульфинского района, насосную станцию "Араз-2" в поселке Нехрам, ознакомился со строительством закрытой оросительной и дренажной сети на площади 240 га между селами Чешмебасар и Гюльшенабад Бабекского района, канал Гарачуг в городе Нахчыван, насосную станцию "Араз-2" в поселке Нехрам.

Отмечается, что реализация этих проектов будет способствовать модернизации оросительной инфраструктуры Нахчывана, улучшению водоснабжения и расширению возможностей орошения сельскохозяйственных земель.