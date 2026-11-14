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    Заур Микаилов ознакомился с ходом реализации водохозяйственных проектов в Нахчыване

    Инфраструктура
    • 14 ноября, 2026
    • 17:43
    Заур Микаилов ознакомился с ходом реализации водохозяйственных проектов в Нахчыване

    Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микаилов в ходе визита в Нахчыван ознакомился с ходом реализации ряда водохозяйственных проектов.

    Об этом сообщили Report в агентстве.

    Глава ведомства осмотрел канал Бененияр в селе Алинджа Джульфинского района, насосную станцию "Араз-2" в поселке Нехрам, ознакомился со строительством закрытой оросительной и дренажной сети на площади 240 га между селами Чешмебасар и Гюльшенабад Бабекского района, канал Гарачуг в городе Нахчыван, насосную станцию "Араз-2" в поселке Нехрам.

    Отмечается, что реализация этих проектов будет способствовать модернизации оросительной инфраструктуры Нахчывана, улучшению водоснабжения и расширению возможностей орошения сельскохозяйственных земель.

    Заур Микаилов ознакомился с ходом реализации водохозяйственных проектов в Нахчыване
    Заур Микаилов ознакомился с ходом реализации водохозяйственных проектов в Нахчыване
    Заур Микаилов ознакомился с ходом реализации водохозяйственных проектов в Нахчыване
    Заур Микаилов ознакомился с ходом реализации водохозяйственных проектов в Нахчыване
    Заур Микаилов ознакомился с ходом реализации водохозяйственных проектов в Нахчыване
    Заур Микаилов ознакомился с ходом реализации водохозяйственных проектов в Нахчыване
    Заур Микаилов ознакомился с ходом реализации водохозяйственных проектов в Нахчыване

    Госагентство водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микаилов Нахчыванская Автономная Республика
    Фото
    Zaur Mikayılov Naxçıvanda su layihələrinin icrası ilə tanış olub
    44 filmi
    44 filmi

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