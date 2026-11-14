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    Zaur Mikayılov Naxçıvanda su layihələrinin icrası ilə tanış olub

    İnfrastruktur
    • 14 noyabr, 2026
    • 16:51
    Zaur Mikayılov Naxçıvanda su layihələrinin icrası ilə tanış olub

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) sədri Zaur Mikayılov Naxçıvana səfəri çərçivəsində bir sıra su təsərrüfatı layihələrinin icra vəziyyəti ilə tanış olub.

    Bu barədə "Report"a ADSEA-dən bildirilib.

    Məlumata əsasən, səfər zamanı Culfa rayonunun Əlincə kəndi ərazisində Bənənyar kanalına, Babək rayonunun Çeşməbasar və Gülşənabad kəndləri arasında 240 hektar sahədə qapalı suvarma və drenaj şəbəkəsinin tikintisinə, Nehrəm qəsəbəsində Araz-2 nasos stansiyasına, həmçinin Naxçıvan şəhəri ərazisində Qaraçux kanalının tikintisi işlərinə baxış keçirilib.

    Bildirilib ki, layihələrin həyata keçirilməsi Naxçıvanda suvarma infrastrukturunun müasirləşdirilməsinə, su təminatının yaxşılaşdırılmasına və kənd təsərrüfatı torpaqlarının suvarma imkanlarının genişləndirilməsinə mühüm töhfə verəcək.

    Zaur Mikayılov Naxçıvanda su layihələrinin icrası ilə tanış olub
    Zaur Mikayılov Naxçıvanda su layihələrinin icrası ilə tanış olub
    Zaur Mikayılov Naxçıvanda su layihələrinin icrası ilə tanış olub
    Zaur Mikayılov Naxçıvanda su layihələrinin icrası ilə tanış olub
    Zaur Mikayılov Naxçıvanda su layihələrinin icrası ilə tanış olub
    Zaur Mikayılov Naxçıvanda su layihələrinin icrası ilə tanış olub
    Zaur Mikayılov Naxçıvanda su layihələrinin icrası ilə tanış olub

    Zaur Mikayılov Su Təchizatı Layihələri Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) Naxçıvan Muxtar Respublikası
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