Коалиция во главе с Саудовской Аравией сбили запущенные хуситами БПЛА

Представители возглавляемой Саудовской Аравией коалиции по борьбе против хуситов сообщили, что военные сбили два запущенные этой группировкой БПЛА.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Предполагается, что цели дронов находились в Эр-Рияде и в южной части Саудовской Аравии.