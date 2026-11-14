Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi koalisiya husilər tərəfindən buraxılmış PUA-ları vurub
Digər ölkələr
- 14 noyabr, 2026
- 18:46
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi husilərə qarşı mübarizə koalisiyasının nümayəndələri bildiriblər ki, hərbçilər bu qruplaşma tərəfindən buraxılmış iki pilotsuz uçuş aparatını (PUA) vurublar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" telekanalı məlumat yayıb.
Dronların hədəflərinin Ər-Riyadda və Səudiyyə Ərəbistanının cənub hissəsində yerləşdiyi ehtimal olunur.
Son xəbərlər
18:59
IDEA ilə ICESCO arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunubXarici siyasət
18:52
Qara dənizdə yük gəmisinə PUA hücumu olubDigər ölkələr
18:46
Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi koalisiya husilər tərəfindən buraxılmış PUA-ları vurubDigər ölkələr
18:44
Azərbaycan FAMEX-ə dəvət edilibXarici siyasət
18:35
Foto
BDYPİ: Qəfil manevr və sərt tormozlamadan çəkininDaxili siyasət
18:10
SOCAR Türkiyədə nafta istehsalını 17 %-ə yaxın artırıbEnergetika
18:06
İtaliya istifadəçilərin foto və videolarına razılıq olmadan girişə görə "Meta"nı 805 milyon avro cərimələyibDigər ölkələr
17:52
Azərbaycanda pambıq istehsalının 4 illik proqnozu açıqlanıbASK
17:31
Gələn il Azərbaycanda 950 min tona yaxın kartof istehsalı proqnozlaşdırılırASK