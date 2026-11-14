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    Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi koalisiya husilər tərəfindən buraxılmış PUA-ları vurub

    Digər ölkələr
    • 14 noyabr, 2026
    • 18:46
    Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi koalisiya husilər tərəfindən buraxılmış PUA-ları vurub

    Səudiyyə Ərəbistanının başçılıq etdiyi husilərə qarşı mübarizə koalisiyasının nümayəndələri bildiriblər ki, hərbçilər bu qruplaşma tərəfindən buraxılmış iki pilotsuz uçuş aparatını (PUA) vurublar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Al Jazeera" telekanalı məlumat yayıb.

    Dronların hədəflərinin Ər-Riyadda və Səudiyyə Ərəbistanının cənub hissəsində yerləşdiyi ehtimal olunur.

    Pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Səudiyyə Ərəbistanı Ənsar Allah hərəkatı (Husilər)
    Коалиция во главе с Саудовской Аравией сбили запущенные хуситами БПЛА
    44 filmi
    44 filmi

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