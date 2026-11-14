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    Азербайджан расширит сотрудничество с США в аграрной сфере

    АПК
    • 14 ноября, 2026
    • 18:05
    Азербайджан расширит сотрудничество с США в аграрной сфере

    Азербайджанская делегация во главе с министром сельского хозяйства Меджнуном Мамедовым в рамках рабочего визита в США провела ряд встреч, на которых обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества, в частности в аграрной отрасли.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

    Согласно информации, сначала состоялась двусторонняя встреча с министром сельского хозяйства штата Оклахома Блейн Артур. М.Мамедов отметил, что отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и США создают благоприятную почву для расширения сотрудничества в аграрной сфере. Подчеркнув важность дальнейшего укрепления аграрных связей, развивающихся со штатом Оклахома с 2019 года, министр отметил значимость изучения опыта США в области цифровизации, искусственного интеллекта, современных ирригационных технологий и научных исследований, а также реализации совместных проектов.

    Б.Артур, в свою очередь, отметила заинтересованность в реализуемых Азербайджаном в сельскохозяйственной отрасли проектах, подчеркнув важность развития многолетних двусторонних связей в данной сфере. Напомнив о взаимных визитах на высоком уровне, она заявила о наличии возможностей для расширения сотрудничества.

    Стороны также обсудили партнерство между Азербайджанским государственным аграрным университетом и Государственным университетом Оклахомы, программы двойных дипломов, обмен студентами и специалистами, организацию совместных учебных и стажировочных программ.

    В рамках визита также состоялись встречи с заместителем губернатора штата Мэттом Пиннеллом и командующим Национальной гвардией Оклахомы генерал-майором Томасом Х. Манчино. На встречах обсуждались развитие торгово-инвестиционных связей между Баку и Вашингтоном, возможности расширения сотрудничества в аграрной сфере. Также была предоставлена информация о строительно-восстановительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, возвращении населения на родные земли и реализации экономического потенциала в данном регионе, о планах по развитию сельского хозяйства на основе цифровых технологий в Карабахе и Восточном Зангезуре.

    Делегация также ознакомилась с деятельностью Научно-исследовательской лаборатории по пастбищным угодьям Службы сельскохозяйственных исследований (ARS) Департамента сельского хозяйства США (USDA). На встрече обсуждались возможности применения передового опыта в плане укрепления кормовой базы и эффективного управления пастбищными угодьями в секторе животноводства Азербайджана, а также сотрудничества в области научных исследований и обмена специалистами.

    В рамках визита состоялась встреча с руководителями аграрных компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Азербайджаном. На встрече министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов выступил с презентацией об основных целях "Государственной программы на 2026–2030 годы по развитию сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры в Азербайджанской Республике", приоритетах развития аграрного сектора и существующих в нашей стране инвестиционных возможностях. Проинформировав о благоприятной бизнес-среде в Азербайджане, министр пригласил представителей компаний инвестировать в аграрный сектор нашей страны.

    Азербайджан расширит сотрудничество с США в аграрной сфере
    Азербайджан расширит сотрудничество с США в аграрной сфере
    Азербайджан расширит сотрудничество с США в аграрной сфере
    Азербайджан расширит сотрудничество с США в аграрной сфере
    Азербайджан расширит сотрудничество с США в аграрной сфере

    Меджнун Мамедов Министерство сельского хозяйства Азербайджана Оклахома Соединенные Штаты Америки (США)
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    Azərbaycan ABŞ ilə aqrar sahədə əməkdaşlığı genişləndirəcək
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    Azerbaijan, US discuss expanding agricultural cooperation
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