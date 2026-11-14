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    Производство картофеля в Азербайджане в 2030г превысит 1 млн тонн

    АПК
    • 14 ноября, 2026
    • 17:45
    Производство картофеля в Азербайджане в 2030г превысит 1 млн тонн

    Производство картофеля в Азербайджане в 2027 году прогнозируется в 948 тыс. тонн картофеля, что на 17,8% меньше прогноза на 2026 год.

    Как сообщает Report, такие прогнозы указаны в бюджетном пакете на 2027 год.

    Согласно документу, в 2028 году производство картофеля составит 967 тыс. тонн, что на 2% больше показателя 2027 года.

    В 2029 году прогнозируется производство 996,8 тыс. тонн картофеля, а в 2030 году – 1 млн 33,2 тыс. тонн.

    Таким образом, в 2027-2030гг производство картофеля в стране увеличится на 9%.

    Отметим, что согласно прогнозу на 2026 год, производство картофеля в стране ожидается на уровне 1 млн 153 тыс. тонн.

    По данным статистики, в 2025 году посевные под картофель составили 44,9 тыс. га, сбор урожая - 924,7 тыс. тонн.

    Картофель Сельское хозяйство Азербайджана сбор урожая
    Gələn il Azərbaycanda 950 min tona yaxın kartof istehsalı proqnozlaşdırılır
    Azerbaijan forecasts a 17.8% drop in potato output in 2027
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