Производство картофеля в Азербайджане в 2030г превысит 1 млн тонн

Производство картофеля в Азербайджане в 2027 году прогнозируется в 948 тыс. тонн картофеля, что на 17,8% меньше прогноза на 2026 год.

Как сообщает Report, такие прогнозы указаны в бюджетном пакете на 2027 год.

Согласно документу, в 2028 году производство картофеля составит 967 тыс. тонн, что на 2% больше показателя 2027 года.

В 2029 году прогнозируется производство 996,8 тыс. тонн картофеля, а в 2030 году – 1 млн 33,2 тыс. тонн.

Таким образом, в 2027-2030гг производство картофеля в стране увеличится на 9%.

Отметим, что согласно прогнозу на 2026 год, производство картофеля в стране ожидается на уровне 1 млн 153 тыс. тонн.

По данным статистики, в 2025 году посевные под картофель составили 44,9 тыс. га, сбор урожая - 924,7 тыс. тонн.