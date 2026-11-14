В Азербайджане судам сделано предупреждение в связи с ветром

Центр управления движением судов Государственного агентства морского и портового транспорта Азербайджана выступил с предупреждением для судов в связи с ветреной погодой в акватории Каспийского моря.

Как сообщает Report, согласно предупреждению, северо-западный и северный ветер, который начнется в акватории Каспийского моря завтра, сохранится до полудня 16 ноября.

В указанные дни ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 18-23 метров в секунду, местами 25-30 м/с, а в открытом море - до 32-35 м/с.

Высота волн достигнет 3-4 м, а при дальнейшем развитии - 5,5-7,5 м.