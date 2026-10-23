В Баку прошел флешмоб в преддверии Всемирного форума межкультурного диалога

VII Всемирный форум межкультурного диалога пройдет в Баку 27-29 октября под девизом "Диалог во имя общего будущего: наведение мостов в разобщенном мире".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство культуры, 22 октября в Приморском национальном парке состоялся флешмоб с участием более 1500 волонтеров, которые будут задействованы в организации форума.

Цель мероприятия - продемонстрировать единство, солидарность и активность молодежи, а также привлечь внимание к идеям межкультурного диалога, взаимопонимания и мира.

Флешмоб объединил молодых участников вокруг общих ценностей и подчеркнул цели предстоящего форума.