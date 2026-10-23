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    В Баку прошел флешмоб в преддверии Всемирного форума межкультурного диалога

    Kультурная политика
    • 23 октября, 2026
    • 12:34
    В Баку прошел флешмоб в преддверии Всемирного форума межкультурного диалога

    VII Всемирный форум межкультурного диалога пройдет в Баку 27-29 октября под девизом "Диалог во имя общего будущего: наведение мостов в разобщенном мире".

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство культуры, 22 октября в Приморском национальном парке состоялся флешмоб с участием более 1500 волонтеров, которые будут задействованы в организации форума.

    Цель мероприятия - продемонстрировать единство, солидарность и активность молодежи, а также привлечь внимание к идеям межкультурного диалога, взаимопонимания и мира.

    Флешмоб объединил молодых участников вокруг общих ценностей и подчеркнул цели предстоящего форума.

    Всемирный форум межкультурного диалога Флешмоб Волонтеры
    VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu münasibətilə fləşmob keçirilib
    Baku to host seventh World Forum on Intercultural Dialogue
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