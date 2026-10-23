В бакинском метро проложено 63 метра тоннеля в рамках разделения линий

В рамках проекта разделения Красной и Зеленой веток Бакинского метрополитена выполнены работы по прокладке 63 метров тоннеля из предусмотренных 211.

Об этом Report заявил глава департамента управления строительными проектами ЗАО "Бакинский метрополитен" Мамед Рзаев.

По его словам, работы ведутся в соответствии с графиком.

Рзаев отметил, что продление Красной и Зеленой линий является комплексным проектом, который финансируется международными финансовыми организациями. В настоящее время ведется подготовка к тендеру.

"После объявления победителя тендера начнутся строительные работы", - сказал он.