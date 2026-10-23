Станция метро "20 Сентября" откроется к середине 2027 года
Инфраструктура
- 23 октября, 2026
- 12:21
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Полный ввод в эксплуатацию станции Бакинского метрополитена "20 Сентября" намечен на середину следующего года.
Об этом Report сказал начальник Департамента управления строительными проектами ЗАО Мамед Рзаев.
По его словам, строительные работы на объекте завершены:
"В настоящее время ведутся отделочные работы, в рамках которых применяется особое архитектурное решение. Ранее возникали определенные нюансы, связанные с логистикой и доставкой необходимых материалов из-за рубежа, однако все они уже успешно решены. Работы идут строго по графику. Наша цель - полная сдача станции в эксплуатацию к середине следующего года".
"20 Sentyabr" metrostansiyası gələn ilin ortasına qədər istismara veriləcək
Full commissioning of Baku Metro's 20 Sentyabr station scheduled for mid-next year
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