    Финансы
    • 01 мая, 2026
    • 09:21
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6%, до 1,9934 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,2%, до 2,2660 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9934

    100 российских рублей

    2,2660

    1 австралийский доллар

    1,2224

    1 белорусский рубль

    0,6031

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1152

    1 чешская крона

    0,0817

    1 китайский юань

    0,2489

    1 датская крона

    0,2668

    1 грузинский лари

    0,6330

    1 гонконгский доллар

    0,2170

    1 индийская рупия

    0,0179

    1 британский фунт

    2,3114

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1839

    1 швейцарский франк

    2,1732

    1 израильский шекель

    0,5772

    1 канадский доллар

    1,2512

    1 кувейтский динар

    5,5243

    100 казахстанских тенге

    0,3670

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5472

    1 молдавский лей

    0,0989

    1 норвежская крона

    0,1832

    100 узбекских сомов

    0,0142

    100 пакистанских рупий

    0,6097

    1 польский злотый

    0,4685

    1 румынский лей

    0,3833

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3348

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3324

    1 Турецкая лира

    0,0376

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0387

    100 Японских йен

    1,0812

    1 Новозеландский доллар

    1,0019

    Золото

    7834,7050

    Серебро

    125,5205

    Платина

    3365,1415

    Палладий

    2594,2340
    Курсы валют ЦБА Доллар США Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
