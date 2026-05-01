Курсы валют Центрального банка Азербайджана (01.05.2026)
- 01 мая, 2026
- 09:21
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,6%, до 1,9934 маната, а курс 100 российских рублей упал на 0,2%, до 2,2660 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9934
|
100 российских рублей
|
2,2660
|
1 австралийский доллар
|
1,2224
|
1 белорусский рубль
|
0,6031
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1152
|
1 чешская крона
|
0,0817
|
1 китайский юань
|
0,2489
|
1 датская крона
|
0,2668
|
1 грузинский лари
|
0,6330
|
1 гонконгский доллар
|
0,2170
|
1 индийская рупия
|
0,0179
|
1 британский фунт
|
2,3114
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1839
|
1 швейцарский франк
|
2,1732
|
1 израильский шекель
|
0,5772
|
1 канадский доллар
|
1,2512
|
1 кувейтский динар
|
5,5243
|
100 казахстанских тенге
|
0,3670
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5472
|
1 молдавский лей
|
0,0989
|
1 норвежская крона
|
0,1832
|
100 узбекских сомов
|
0,0142
|
100 пакистанских рупий
|
0,6097
|
1 польский злотый
|
0,4685
|
1 румынский лей
|
0,3833
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3348
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3324
|
1 Турецкая лира
|
0,0376
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0387
|
100 Японских йен
|
1,0812
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0019
|
Золото
|
7834,7050
|
Серебро
|
125,5205
|
Платина
|
3365,1415
|
Палладий
|
2594,2340