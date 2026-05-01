Хикмет Гаджиев: На Южном Кавказе формируется новый статус-кво

На Южном Кавказе формируется новый статус-кво, основанный на законности, легитимности, нормах и принципах международного права.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая в Карабахском университете перед представителями дипломатического корпуса.

Он отметил, что на этой неделе произошел еще один исторический момент в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

"Заместитель премьер-министра Азербайджана посетил Армению, где на уровне правительств двух стран - Азербайджана и Армении - обсуждались различные пункты повестки, включая экономические и торговые отношения, политический диалог, а также делимитацию и демаркацию границ - как это обычно происходит между соседними странами", - сказал Гаджиев.

Он также добавил, что поставки отдельных товаров в Армению становятся новой нормой в отношениях между двумя странами:

"Это также способствует укреплению энергетической безопасности и общему благополучию Армении. Мы рассматриваем возможность импорта отдельных товаров, и бизнес-сообщества двух стран уже работают сообща", - сказал он.

Гаджиев подчеркнул, что разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном, в более широком смысле, обеспечивает безопасность обеих стран, особенно учитывая появление новых очагов напряженности в регионе Южного Кавказа.