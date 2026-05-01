    • 01 мая, 2026
    Хикмет Гаджиев: На Южном Кавказе формируется новый статус-кво

    На Южном Кавказе формируется новый статус-кво, основанный на законности, легитимности, нормах и принципах международного права.

    Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая в Карабахском университете перед представителями дипломатического корпуса.

    Он отметил, что на этой неделе произошел еще один исторический момент в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

    "Заместитель премьер-министра Азербайджана посетил Армению, где на уровне правительств двух стран - Азербайджана и Армении - обсуждались различные пункты повестки, включая экономические и торговые отношения, политический диалог, а также делимитацию и демаркацию границ - как это обычно происходит между соседними странами", - сказал Гаджиев.

    Он также добавил, что поставки отдельных товаров в Армению становятся новой нормой в отношениях между двумя странами:

    "Это также способствует укреплению энергетической безопасности и общему благополучию Армении. Мы рассматриваем возможность импорта отдельных товаров, и бизнес-сообщества двух стран уже работают сообща", - сказал он.

    Гаджиев подчеркнул, что разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном, в более широком смысле, обеспечивает безопасность обеих стран, особенно учитывая появление новых очагов напряженности в регионе Южного Кавказа.

    Prezidentin köməkçisi: Qafqaz regionunda yeni status-kvo formalaşır
    Hikmet Hajiyev says new status quo is emerging in Caucasus

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей