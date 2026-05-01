    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.05.2026)

    Maliyyə
    • 01 may, 2026
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (01.05.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun 0,6 % artaraq 1,9934 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 2,2660 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9934

    100 Rusiya rublu

    2,2660

    1 Avstraliya dolları

    1,2224

    1 Belarus rublu

    0,6031

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1152

    1 Çexiya kronu

    0,0817

    1 Çin yuanı

    0,2489

    1 Danimarka kronu

    0,2668

    1 Gürcü larisi

    0,6330

    1 Honq Konq dolları

    0,2170

    1 Hindistan rupisi

    0,0179

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3114

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1839

    1 İsveçrə frankı

    2,1732

    1 İsrail şekeli

    0,5772

    1 Kanada dolları

    1,2512

    1 Küveyt dinarı

    5,5243

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3670

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5472

    1 Moldova leyi

    0,0989

    1 Norveç kronu

    0,1832

    100 Özbək somu

    0,0142

    100 Pakistan rupisi

    0,6097

    1 Polşa zlotası

    0,4685

    1 Rumıniya leyi

    0,3833

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3348

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3324

    Türk lirəsi

    0,0376

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0387

    Yapon yeni

    1,0812

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0019

    Qızıl

    7834,7050

    Gümüş

    125,5205

    Platin

    3365,1415

    Palladium

    2594,2340
