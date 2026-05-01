В Баку проходит международный форум о роли молодежи в постколониальную эпоху

В Баку проходит форум на тему "Усиление роли молодежи в постколониальный период", организованный Бакинской инициативной группой (БИГ).

Как передает Report, в работе форума принимают участие представители 17 стран. Впервые в мероприятии участвуют молодые дипломаты, исследователи, специалисты в области международного права, эксперты в сфере здравоохранения, представители политических партий и движений, выступающих за независимость, руководители молодежных организаций, а также студенты университетов.

Среди участников - выходцы как из действующих, так и из бывших колоний, что придаeт дискуссиям особую актуальность.

По итогам форума планируется выработать предложения по усилению роли молодежи в формировании справедливого и инклюзивного постколониального миропорядка.

Накануне участники форума ознакомились с деятельностью центров "ASAN xidmət" и "DOST xidmət", где им представили информацию о принципах работы этих структур, их роли в повышении качества государственных услуг, а также внедрении инновационных и ориентированных на граждан решений.

Также гости посетили Университет ADA и Милли Меджлис.