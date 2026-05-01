    В Баку проходит международный форум о роли молодежи в постколониальную эпоху

    Внешняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 09:53
    В Баку проходит международный форум о роли молодежи в постколониальную эпоху

    В Баку проходит форум на тему "Усиление роли молодежи в постколониальный период", организованный Бакинской инициативной группой (БИГ).

    Как передает Report, в работе форума принимают участие представители 17 стран. Впервые в мероприятии участвуют молодые дипломаты, исследователи, специалисты в области международного права, эксперты в сфере здравоохранения, представители политических партий и движений, выступающих за независимость, руководители молодежных организаций, а также студенты университетов.

    Среди участников - выходцы как из действующих, так и из бывших колоний, что придаeт дискуссиям особую актуальность.

    По итогам форума планируется выработать предложения по усилению роли молодежи в формировании справедливого и инклюзивного постколониального миропорядка.

    Накануне участники форума ознакомились с деятельностью центров "ASAN xidmət" и "DOST xidmət", где им представили информацию о принципах работы этих структур, их роли в повышении качества государственных услуг, а также внедрении инновационных и ориентированных на граждан решений.

    Также гости посетили Университет ADA и Милли Меджлис.

    Бакинская инициативная группа (БИГ) Молодежь Борьба с неоколониализмом Постколониальный период Милли Меджлис
    Bakıda gənclərin postkolonial dövrdə roluna həsr olunmuş beynəlxalq forum keçirilir
    International forum on youth's role in postcolonial era kicks off in Baku

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

