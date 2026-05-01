    Происшествия
    • 01 мая, 2026
    • 09:28
    В Барде обнаружено более 8 кг наркотиков.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, сотрудниками Бардинского РУП задержаны подозреваемые в торговле наркотиками Мансур Мамедов и Амиль Мусаев.

    В ходе досмотра у них обнаружено 4 кг 340 г гашиша, 3 кг 250 г марихуаны и 1 кг опиума.

    Задержанные признались, что приобрели ввезенные в страну контрабандным путем наркотики с целью их сбыта в Бардинском районе.

    Отметим, что с начала года в Барде в результате мер, принятых сотрудниками полиции, из незаконного оборота изъято более 21 кг наркотиков.

    Министерство внутренних дел (МВД) Незаконный оборот наркотиков Барда
    Bərdədə 8 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb

