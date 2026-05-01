В Барде обнаружено более 8 кг наркотиков
Происшествия
- 01 мая, 2026
- 09:28
В Барде обнаружено более 8 кг наркотиков.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, сотрудниками Бардинского РУП задержаны подозреваемые в торговле наркотиками Мансур Мамедов и Амиль Мусаев.
В ходе досмотра у них обнаружено 4 кг 340 г гашиша, 3 кг 250 г марихуаны и 1 кг опиума.
Задержанные признались, что приобрели ввезенные в страну контрабандным путем наркотики с целью их сбыта в Бардинском районе.
Отметим, что с начала года в Барде в результате мер, принятых сотрудниками полиции, из незаконного оборота изъято более 21 кг наркотиков.
Последние новости
01:14
Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов СШАДругие
00:39
Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценариемДругие страны
00:13
CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем ВостокеВ регионе
23:50
Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языкеДругие страны
23:43
Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с ИраномВ регионе
23:37
Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в ЛиванеДругие страны
23:21
TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
23:18
VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинахДругие страны
23:12