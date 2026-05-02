Банковские депозиты в Азербайджане за год выросли почти на 3%

Депозитный портфель банков Азербайджана на 1 апреля составил 41 млрд 660,2 млн манатов, что на 2,9% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По сравнению с показателем на конец 2025 года депозитный портфель банков сократился на 0,2%, на 1 марта 2026 года, наоборот, вырос на 0,8%.

В структуре портфеля на долю нефинансовых организаций пришлось 20 млрд 86,8 млн манатов (48,2% портфеля), что на 7,1% меньше в годовом сравнении.

За год банковские вклады домашних хозяйств выросли на 12,5% - до 16 млрд 960,4 млн манатов, а депозиты финансовых организаций увеличились на 22%, до 4 млрд 612,9 млн манатов.

Из общего объема депозитов 22 млрд 411,3 млн манатов (на 4,4% меньше по сравнению с годом ранее) являются краткосрочными, а 19 млрд 248,8 млн манатов (+12,9%) - долгосрочными.