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    Глава МИД: Нидерланды высоко ценят вклад Азербайджана в мирный процесс с Арменией

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 13:23
    Глава МИД: Нидерланды высоко ценят вклад Азербайджана в мирный процесс с Арменией

    Окончательный мир между Азербайджаном и Арменией также откроет путь к новым экономическим возможностям в регионе Южного Кавказа.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

    По его словам, Нидерланды высоко ценят вклад Азербайджана в мирный процесс с Арменией и призывают страны воспользоваться открывшимся окном возможностей для подписания мирного соглашения.

    "Мы обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Нидерланды приветствуют значительные шаги, предпринятые обеими странами с прошлого года, и высоко ценят приверженность Азербайджана мирному процессу", - сказал Берендсен.

    По его словам, сейчас крайне важно, чтобы Баку и Ереван нашли прагматичные решения, которые приведут к заключению мирного соглашения.

    "Подписание мирного соглашения также откроет путь к новым экономическим возможностям и расширению транспортной взаимосвязанности", - подчеркнул глава МИД Нидерландов.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Джейхун Байрамов Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Том Берендсен
    Niderland XİN rəhbəri: Azərbaycanın Ermənistanla sülh prosesinə verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndiririk
    FM: Netherlands highly values ​​Azerbaijan's contribution to peace process with Armenia
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