Глава МИД: Нидерланды высоко ценят вклад Азербайджана в мирный процесс с Арменией

Окончательный мир между Азербайджаном и Арменией также откроет путь к новым экономическим возможностям в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, Нидерланды высоко ценят вклад Азербайджана в мирный процесс с Арменией и призывают страны воспользоваться открывшимся окном возможностей для подписания мирного соглашения.

"Мы обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Нидерланды приветствуют значительные шаги, предпринятые обеими странами с прошлого года, и высоко ценят приверженность Азербайджана мирному процессу", - сказал Берендсен.

По его словам, сейчас крайне важно, чтобы Баку и Ереван нашли прагматичные решения, которые приведут к заключению мирного соглашения.

"Подписание мирного соглашения также откроет путь к новым экономическим возможностям и расширению транспортной взаимосвязанности", - подчеркнул глава МИД Нидерландов.