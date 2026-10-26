Глава МИД Азербайджана высказался о сроках подписания соглашения с Арменией
- 26 октября, 2026
- 13:46
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Армянская сторона называет разные сроки подписания мирного соглашения с Азербайджаном, однако Баку всегда готов поставить точку в этом вопросе.
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на брифинге в Баку с нидерландским коллегой Томом Берендсеном.
По словам министра, азербайджанская сторона внимательно следит за всеми заявлениями армянских официальных лиц по этой теме и фиксирует их.
"Еще раз подчеркну, что позиция Азербайджана по этому вопросу твердая и ясная. За последний год азербайджанская сторона предприняла множество односторонних шагов, и Армения, как и все остальные, могла это видеть", - сказал Байрамов.
Министр отметил, что внутри Армении происходят определенные процессы, а изменение Конституции по ряду причин отвечает интересам и самих армянских властей.
"В конечном итоге Азербайджан всегда готов поставить точку в вопросе мирного соглашения (подписать мирный договор) и сохраняет приверженность этому процессу", - подчеркнул глава МИД.