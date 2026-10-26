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    Глава МИД Азербайджана высказался о сроках подписания соглашения с Арменией

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 13:46
    Глава МИД Азербайджана высказался о сроках подписания соглашения с Арменией

    Армянская сторона называет разные сроки подписания мирного соглашения с Азербайджаном, однако Баку всегда готов поставить точку в этом вопросе.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на брифинге в Баку с нидерландским коллегой Томом Берендсеном.

    По словам министра, азербайджанская сторона внимательно следит за всеми заявлениями армянских официальных лиц по этой теме и фиксирует их.

    "Еще раз подчеркну, что позиция Азербайджана по этому вопросу твердая и ясная. За последний год азербайджанская сторона предприняла множество односторонних шагов, и Армения, как и все остальные, могла это видеть", - сказал Байрамов.

    Министр отметил, что внутри Армении происходят определенные процессы, а изменение Конституции по ряду причин отвечает интересам и самих армянских властей.

    "В конечном итоге Азербайджан всегда готов поставить точку в вопросе мирного соглашения (подписать мирный договор) и сохраняет приверженность этому процессу", - подчеркнул глава МИД.

    Джейхун Байрамов Том Берендсен Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan sülh sazişi məsələsində son nöqtəni qoymağa hər zaman hazırdır
    Azerbaijani FM comments on timeline for signing agreement with Armenia
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