Глава МИД: Нидерландские компании могут расширить участие в восстановительных работах в Карабахе
Внешняя политика
- 26 октября, 2026
- 13:41
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Азербайджан видит потенциал для расширения участия нидерландских компаний в восстановлении освобожденных территорий.
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на брифинге в Баку с нидерландским коллегой Томом Берендсеном.
"В восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях участвуют две нидерландские компании. Безусловно, существует потенциал для дальнейшего расширения этого процесса", - отметил министр.
Ceyhun Bayramov: Azad edilmiş ərazilərdə çalışan Niderland şirkətlərinin sayının artırılması üçün potensial var
Bayramov sees scope for more Dutch companies in liberated territories
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