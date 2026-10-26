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    Глава МИД: Нидерландские компании могут расширить участие в восстановительных работах в Карабахе

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 13:41
    Глава МИД: Нидерландские компании могут расширить участие в восстановительных работах в Карабахе

    Азербайджан видит потенциал для расширения участия нидерландских компаний в восстановлении освобожденных территорий.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на брифинге в Баку с нидерландским коллегой Томом Берендсеном.

    "В восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях участвуют две нидерландские компании. Безусловно, существует потенциал для дальнейшего расширения этого процесса", - отметил министр.

    Джейхун Байрамов Том Берендсен Азербайджано-нидерландские отношения
    Ceyhun Bayramov: Azad edilmiş ərazilərdə çalışan Niderland şirkətlərinin sayının artırılması üçün potensial var
    Bayramov sees scope for more Dutch companies in liberated territories
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