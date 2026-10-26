Глава МИД: Нидерландские компании могут расширить участие в восстановительных работах в Карабахе

Азербайджан видит потенциал для расширения участия нидерландских компаний в восстановлении освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на брифинге в Баку с нидерландским коллегой Томом Берендсеном.

"В восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях участвуют две нидерландские компании. Безусловно, существует потенциал для дальнейшего расширения этого процесса", - отметил министр.