Ceyhun Bayramov: Azad edilmiş ərazilərdə çalışan Niderland şirkətlərinin sayının artırılması üçün potensial var
Xarici siyasət
- 26 oktyabr, 2026
- 13:35
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Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində çalışan Niderland şirkətlərinin sayının artırılması üçün potensial var.
"Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarı Tom Berendsenlə bu gün Bakıda mətbuat üçün brifinqdə deyib.
"Azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən bərpa-quruculuq işlərində 2 niderland şirkəti fəaliyyət göstərir. Təbii, prosesi daha da böyütmək üçün potensial var", - nazir qeyd edib.
Глава МИД: Нидерландские компании могут расширить участие в восстановительных работах в Карабахе
Bayramov sees scope for more Dutch companies in liberated territories
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