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    Глава МИД: Нидерланды благодарны Азербайджану за гуманитарную помощь Украине

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 13:29
    Глава МИД: Нидерланды благодарны Азербайджану за гуманитарную помощь Украине

    Нидерланды признательны Азербайджану за гуманитарную помощь Украине.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

    Он сообщил, что в ходе встречи с Байрамовым обсудил российско-украинский конфликт.

    "Я благодарю министра Байрамова за поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за последний пакет гуманитарной помощи, предоставленный Вашей страной", - сказал министр.

    По его словам, крайне важно продолжать поддерживать Украину, "особенно сейчас, когда вновь приближается зима".

    Том Берендсен Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Джейхун Байрамов Поддержка Украины Российско-украинский конфликт
    XİN başçısı: Niderland Ukraynaya humanitar yardıma görə Azərbaycana minnətdardır
    FM: Netherlands grateful to Azerbaijan for humanitarian aid to Ukraine
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