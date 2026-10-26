Глава МИД: Нидерланды благодарны Азербайджану за гуманитарную помощь Украине

Нидерланды признательны Азербайджану за гуманитарную помощь Украине.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он сообщил, что в ходе встречи с Байрамовым обсудил российско-украинский конфликт.

"Я благодарю министра Байрамова за поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за последний пакет гуманитарной помощи, предоставленный Вашей страной", - сказал министр.

По его словам, крайне важно продолжать поддерживать Украину, "особенно сейчас, когда вновь приближается зима".