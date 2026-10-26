Глава МИД: Нидерланды благодарны Азербайджану за гуманитарную помощь Украине
Внешняя политика
- 26 октября, 2026
- 13:29
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Нидерланды признательны Азербайджану за гуманитарную помощь Украине.
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Он сообщил, что в ходе встречи с Байрамовым обсудил российско-украинский конфликт.
"Я благодарю министра Байрамова за поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за последний пакет гуманитарной помощи, предоставленный Вашей страной", - сказал министр.
По его словам, крайне важно продолжать поддерживать Украину, "особенно сейчас, когда вновь приближается зима".
XİN başçısı: Niderland Ukraynaya humanitar yardıma görə Azərbaycana minnətdardır
FM: Netherlands grateful to Azerbaijan for humanitarian aid to Ukraine
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