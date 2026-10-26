Том Берендсен пригласил Джейхуна Байрамова посетить Нидерланды
Внешняя политика
- 26 октября, 2026
- 13:26
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Глава МИД Нидерландов Том Берендсен пригласил азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова посетить с визитом Гаагу.
Как передает Report, об этом Берендсен заявил в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана.
"Хочу поблагодарить министра Байрамов за содержательный обмен мнениями. Рассчитываю на дальнейшее развитие нашего сотрудничества на основе сегодняшних обсуждений. И, как я уже сказал во время переговоров, буду рад приветствовать Вас в Гааге, чтобы продолжить нашу совместную работу", - сказал Берендсен.
Tom Berendsen Ceyhun Bayramovu Niderlanda səfərə dəvət edib
Tom Berendsen invites Jeyhun Bayramov to visit Netherlands
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