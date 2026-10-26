Том Берендсен пригласил Джейхуна Байрамова посетить Нидерланды

Глава МИД Нидерландов Том Берендсен пригласил азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова посетить с визитом Гаагу.

Как передает Report, об этом Берендсен заявил в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана.

"Хочу поблагодарить министра Байрамов за содержательный обмен мнениями. Рассчитываю на дальнейшее развитие нашего сотрудничества на основе сегодняшних обсуждений. И, как я уже сказал во время переговоров, буду рад приветствовать Вас в Гааге, чтобы продолжить нашу совместную работу", - сказал Берендсен.