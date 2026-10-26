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    Берендсен: Нидерланды выделят помощь для идентификации останков погибших на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 13:35
    Берендсен: Нидерланды выделят помощь для идентификации останков погибших на Южном Кавказе

    Нидерланды выделят финансовую помощь для идентификации останков погибших в ходе армяно-азербайджанского конфликта и установления мест их захоронения.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

    Средства будут предоставлены через Международную комиссию по пропавшим без вести лицам.

    "Нидерланды поддерживают меры по укреплению доверия, направленные на содействие взаимопониманию между народами Азербайджана и Армении. В этой связи я объявил о выделении новой финансовой помощи через Международную комиссию по пропавшим без вести лицам для содействия идентификации останков погибших и установлению мест их захоронения", - сказал Берендсен.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Джейхун Байрамов Том Берендсен Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Berendsen: Niderland Cənubi Qafqazda həlak olanların qalıqlarının identifikasiyası üçün yardım ayıracaq
    Netherlands to fund identification of Armenia-Azerbaijan conflict victims
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