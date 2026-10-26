Берендсен: Нидерланды выделят помощь для идентификации останков погибших на Южном Кавказе

Нидерланды выделят финансовую помощь для идентификации останков погибших в ходе армяно-азербайджанского конфликта и установления мест их захоронения.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен заявил в Баку на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Средства будут предоставлены через Международную комиссию по пропавшим без вести лицам.

"Нидерланды поддерживают меры по укреплению доверия, направленные на содействие взаимопониманию между народами Азербайджана и Армении. В этой связи я объявил о выделении новой финансовой помощи через Международную комиссию по пропавшим без вести лицам для содействия идентификации останков погибших и установлению мест их захоронения", - сказал Берендсен.