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    Berendsen: Niderland Cənubi Qafqazda həlak olanların qalıqlarının identifikasiyası üçün yardım ayıracaq

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 13:37
    Berendsen: Niderland Cənubi Qafqazda həlak olanların qalıqlarının identifikasiyası üçün yardım ayıracaq

    Niderland Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zamanı həlak olanların qalıqlarının identifikasiyası və dəfn yerlərinin müəyyən edilməsi üçün maliyyə yardımı ayıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Niderlandın xarici işlər naziri Tom Berendsen Bakıda azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında bəyan edib.

    Vəsaitlər İtkin Düşmüş Şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiya vasitəsilə təqdim ediləcək. "Niderland Azərbaycan və Ermənistan xalqları arasında qarşılıqlı anlaşmanın təşviqinə yönəlmiş etimadın möhkəmləndirilməsi tədbirlərini dəstəkləyir.

    Bu baxımdan mən həlak olanların qalıqlarının identifikasiyasına və dəfn yerlərinin müəyyən edilməsinə kömək etmək üçün İtkin Düşmüş Şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiya vasitəsilə yeni maliyyə yardımının ayrılmasını elan etdim", - Berendsen deyib.

    Ceyhun Bayramov Tom Berendsen
    Берендсен: Нидерланды выделят помощь для идентификации останков погибших на Южном Кавказе
    Netherlands to fund identification of Armenia-Azerbaijan conflict victims
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