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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ильхам Алиев принял генсека Организации исламского сотрудничества

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 13:30
    Ильхам Алиев принял генсека Организации исламского сотрудничества

    26 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Исмаила ульд Шейха Ахмеда.

    Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Ильхам Алиев принял генсека Организации исламского сотрудничества
    Ильхам Алиев принял генсека Организации исламского сотрудничества
    Ильхам Алиев принял генсека Организации исламского сотрудничества
    Ильхам Алиев принял генсека Организации исламского сотрудничества
    Ильхам Алиев принял генсека Организации исламского сотрудничества
    Ильхам Алиев принял генсека Организации исламского сотрудничества
    Ильхам Алиев принял генсека Организации исламского сотрудничества

    Ильхам Алиев Организация исламского сотрудничества (ОИС) Исмаил ульд Шейх Ахмед
    Фото
    İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibini qəbul edib
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    President of Azerbaijan Ilham Aliyev receives OIC Secretary-General
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