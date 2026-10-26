Ильхам Алиев принял генсека Организации исламского сотрудничества
Внешняя политика
- 26 октября, 2026
- 13:30
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
26 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Исмаила ульд Шейха Ахмеда.
Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Фото
Фото
Последние новости
14:23
ЧМ: Еще два азербайджанских борца греко-римского стиля прошли в полуфиналИндивидуальные
14:18
Ильхам Алиев принял представителя Управления ООН по вопросам борьбы с терроризмомВнешняя политика
14:17
Кая Каллас примет участие в заседании министров обороны группы Е5Другие страны
14:16
Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти в Италию на 10,4%Энергетика
14:13
Фото
Пярвиз Шахбазов: Рост спроса на газ требует наращивания инвестиций в секторЭнергетика
14:10
Фото
Ильхам Алиев принял высокого представителя по Альянсу цивилизаций ООНВнешняя политика
14:03
В Барселоне задержаны 128 человек в ходе протестов, ущерб оценен в €36 тыс.Другие страны
13:55
Кюршад Зорлу: Саммит ОТГ в Анкаре определит стратегические цели тюркского мираВнешняя политика
13:49
НПО Азербайджана призвали президента Ирана обеспечить образование на азербайджанском языкеВнешняя политика