İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibini qəbul edib

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 13:21
    İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibini qəbul edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 26-da İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsmayıl Ould Şeyx Əhmədi qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibini qəbul edib
    İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibini qəbul edib
    İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibini qəbul edib
    İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibini qəbul edib
    İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibini qəbul edib
    İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibini qəbul edib
    İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibini qəbul edib
    Foto
    Ильхам Алиев принял генсека Организации исламского сотрудничества
    Foto
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev receives OIC Secretary-General
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    14:20
    Azərbaycan Çexiyaya neft satışından qazancını 30 %-ə yaxın artırıb
    Energetika
    14:15
    Barselonada etirazlar zamanı 128 nəfər saxlanılıb, şəhərə 36 min avro dəyərində ziyan vurulub
    Digər ölkələr
    14:08
    Azərbaycanda həyat sığortası üzrə ödənişlər 34 %-dən çox artıb
    Maliyyə
    14:08
    Foto
    Abbas Abbasov Kanaki və Maʻohi Nuidən Azərbaycana gəlmiş ictimai-siyasi fəallarla görüşüb
    Xarici siyasət
    14:05
    Foto
    Hərbi Hava Qüvvələrinin "Mi-17-1V" tipli helikopter cütlüyünün NATO qiymətləndirilməsi təlimi keçirilib
    Hərbi
    13:58
    "Merkuri" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək
    Maliyyə
    13:53
    Foto
    Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilib
    Fərdi
    13:46
    Azərbaycan İtaliyaya neft satışından qazancını 10 %-dən çox artırıb
    Energetika
    13:45
    İlham Əliyev BMT-nin Terrorçuluqla Mübarizə İdarəsinin nümayəndəsi Aleksandr Zuyevi qəbul edib
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti