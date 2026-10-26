İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibini qəbul edib
Xarici siyasət
- 26 oktyabr, 2026
- 13:21
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 26-da İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi İsmayıl Ould Şeyx Əhmədi qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
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