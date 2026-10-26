Джейхун Байрамов рассказал Берендсену о ходе восстановления освобожденных территорий

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал нидерландского коллегу Тома Берендсена о восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на брифинге для прессы в Баку с нидерландским коллегой.

По словам Байрамова, на встрече также состоялся обмен мнениями об азербайджано-армянских отношениях, позитивной динамике после вашингтонской встречи, восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана, возвращении бывших вынужденных переселенцев и минной угрозе.

"Мы также обсудили с коллегой нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке, российско-украинский конфликт и другую международную повестку", - отметил Байрамов.

Министр добавил, что визит главы МИД Нидерландов будет полезен для развития отношений между двумя странами.