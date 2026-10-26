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    Джейхун Байрамов рассказал Берендсену о ходе восстановления освобожденных территорий

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 13:40
    Джейхун Байрамов рассказал Берендсену о ходе восстановления освобожденных территорий

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал нидерландского коллегу Тома Берендсена о восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана.

    Как передает Report, об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил на брифинге для прессы в Баку с нидерландским коллегой.

    По словам Байрамова, на встрече также состоялся обмен мнениями об азербайджано-армянских отношениях, позитивной динамике после вашингтонской встречи, восстановительно-строительных работах на освобожденных территориях Азербайджана, возвращении бывших вынужденных переселенцев и минной угрозе.

    "Мы также обсудили с коллегой нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке, российско-украинский конфликт и другую международную повестку", - отметил Байрамов.

    Министр добавил, что визит главы МИД Нидерландов будет полезен для развития отношений между двумя странами.

    Джейхун Байрамов Том Берендсен Освобожденные территории Азербайджана Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-нидерландские отношения
    Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarını azad olunmuş ərazilərdəki bərpa işləri barədə məlumatlandırıb
    Bayramov briefs Dutch counterpart on reconstruction in liberated areas
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