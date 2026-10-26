Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarını azad olunmuş ərazilərdəki bərpa işləri barədə məlumatlandırıb
- 26 oktyabr, 2026
- 13:23
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Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarını azad olunmuş ərazilərdəki bərpa-quruculuq işləri barədə məlumatlandırıb.
"Report"un məlumatına görə, Azərbaycan XİN başçısı bu barədə niderlandlı həmkarı Tom Berendsenlə bu gün Bakıda mətbuat üçün brifinqdə danışıb.
Nazirin sözlərinə görə, görüşdə Azərbaycan-Ermənistan münasibəti, Vaşinqton görüşündən sonrakı müsbət dinamika, azad olunmuş ərazilərdəki bərpa-quruculuq, keçmiş məcburi köçkünlərin geri qayıdışı, mina təhdidi barədə də fikir mübadiləsi aparılıb.
"Eləcə də Yaxın Şərqdəki qeyri-stabil vəziyyəti, Rusiya-Ukrayna münaqişəsini və digər beynəlxalq gündəmi də həmkarımla müzakirə etdik", - C.Bayramov qeyd edib.
Nazir əlavə edib ki, Niderland XİN başçısının bu səfəri iki ölkənin münasibətlərinin inkişafı baxımından faydalı olacaq.