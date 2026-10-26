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    Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarını azad olunmuş ərazilərdəki bərpa işləri barədə məlumatlandırıb

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 13:23
    Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarını azad olunmuş ərazilərdəki bərpa işləri barədə məlumatlandırıb

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarını azad olunmuş ərazilərdəki bərpa-quruculuq işləri barədə məlumatlandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycan XİN başçısı bu barədə niderlandlı həmkarı Tom Berendsenlə bu gün Bakıda mətbuat üçün brifinqdə danışıb.

    Nazirin sözlərinə görə, görüşdə Azərbaycan-Ermənistan münasibəti, Vaşinqton görüşündən sonrakı müsbət dinamika, azad olunmuş ərazilərdəki bərpa-quruculuq, keçmiş məcburi köçkünlərin geri qayıdışı, mina təhdidi barədə də fikir mübadiləsi aparılıb.

    "Eləcə də Yaxın Şərqdəki qeyri-stabil vəziyyəti, Rusiya-Ukrayna münaqişəsini və digər beynəlxalq gündəmi də həmkarımla müzakirə etdik", - C.Bayramov qeyd edib.

    Nazir əlavə edib ki, Niderland XİN başçısının bu səfəri iki ölkənin münasibətlərinin inkişafı baxımından faydalı olacaq.

    Ceyhun Bayramov İşğaldan azad edilmiş ərazilər Tom Berendsen
    Джейхун Байрамов рассказал Берендсену о ходе восстановления освобожденных территорий
    Bayramov briefs Dutch counterpart on reconstruction in liberated areas
    44 filmi
    44 filmi

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