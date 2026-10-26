Том Берендсен: Нидерланды могут изучить возможности оказания Азербайджану помощи в разминировании

Нидерланды могут изучить возможности оказания Азербайджану помощи в сфере разминирования.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

По его словам, Нидерланды высоко ценят приверженность Азербайджана мирному процессу (с Арменией - ред.) и его лидерство в этом направлении.

"Нидерланды придерживаются сбалансированного подхода и выступают за устойчивый мир и безопасность в регионе, что имеет решающее значение и отвечает интересам всех сторон. Что касается непосредственно разминирования, то Нидерланды оказывают такую поддержку в других регионах мира, и я уверен, что наши команды также изучат возможности оказания помощи Азербайджану", - отметил министр.