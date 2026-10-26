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    Том Берендсен: Нидерланды могут изучить возможности оказания Азербайджану помощи в разминировании

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 13:35
    Том Берендсен: Нидерланды могут изучить возможности оказания Азербайджану помощи в разминировании

    Нидерланды могут изучить возможности оказания Азербайджану помощи в сфере разминирования.

    Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

    По его словам, Нидерланды высоко ценят приверженность Азербайджана мирному процессу (с Арменией - ред.) и его лидерство в этом направлении.

    "Нидерланды придерживаются сбалансированного подхода и выступают за устойчивый мир и безопасность в регионе, что имеет решающее значение и отвечает интересам всех сторон. Что касается непосредственно разминирования, то Нидерланды оказывают такую поддержку в других регионах мира, и я уверен, что наши команды также изучат возможности оказания помощи Азербайджану", - отметил министр.

    Азербайджано-нидерландские отношения Том Берендсен Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Разминирование
    Tom Berendsen: Niderland Azərbaycana minatəmizləmə işlərində yardım göstərə bilər
    Tom Berendsen: Netherlands may explore ways to assist Azerbaijan with demining efforts
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