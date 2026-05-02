    WUF13: В Баку запущена инициатива "Доступное метро"

    Инфраструктура
    02 мая, 2026
    18:47
    В Баку для лиц с инвалидностью запущена инициатива "Доступное метро".

    Как передает Report, об этом говорится на странице Операционной компании WUF13 Azerbaijan в соцсети Х.

    В компании напомнили, что для оплаты проезда в метро и автобусах используется BakıKart, а для железнодорожных поездок - ADY kart. Кроме того, оплату также можно осуществить с помощью мобильных приложений, QR-билетов и бесконтактных платежей NFC.

    "Ближайшая к площадке WUF13 станция метро - "Кёроглу". Метро работает ежедневно с 06:00 до 00:00, а поезда по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии - с 06:30 до 23:00. Экспресс-маршрут H1 из аэропорта обеспечивает круглосуточное транспортное сообщение между аэропортом и центром города и проходит через Центр обмена транспорта "Кёроглу", - отмечается в сообщении.

    Для более удобного планирования поездок по городу можно воспользоваться мобильными приложениями BakıKart, ADY и AYNA MaaS. Приложения предоставляют информацию о вариантах маршрутов, ближайших остановках, черех них также можно отслеживать в реальном времени передвижение транспорта и пополнить баланс

    "Услуги такси и около 50 км велосипедных и скутерных дорожек в Баку предоставляют участникам дополнительные возможности для передвижения", - добавили в WUF13 Azerbaijan.

    Отметим, что Всемирный форум городов (WUF13) пройдет в Баку 17-22 мая. Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.

    WUF13: Əlilliyi olan şəxslər üçün "Əlçatan Metro" xidməti mövcuddur

