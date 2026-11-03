Новый парламент Сербии намерен продолжить курс на вступление в ЕС

Новая власть Сербии будет поддерживать вступление страны в Евросоюз, но не станет вводить санкции против России.

Как передает Report, об этом заявила одна из лидеров победившего на выборах движения "Студенческий список" Мирьяна Николич в интервью Le Figaro.

"Это (вступление в ЕС - ред.) остается стратегической целью. (...) Почти все наши соседи - члены ЕС. С геостратегической и геополитической точек зрения мы находимся в Европе", - отметила Николич.

По ее словам, главными задачами будущего правительства станут решение внутренних проблем и борьба с коррупцией. При этом позиция движения по вопросу антироссийских санкций остается однозначной: "Студенты и коллеги, которые разрабатывали эту часть программы, совершенно четко дали понять, что они выступают против санкций в отношении России".

Согласно данным сербской избирательной комиссии, "Студенческий список" получил 53% голосов, тогда как коалиция экс-президента Александара Вучича - 39%. Движение может занять около 140 из 250 мест в парламенте, что позволит ему самостоятельно сформировать правительство.

Мирьяна Николич, ректор Белградского университета искусств и избранный депутат Скупщины, также намерена заниматься защитой автономии университетов, академических свобод и прав студентов.