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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Новый парламент Сербии намерен продолжить курс на вступление в ЕС

    Другие страны
    • 03 ноября, 2026
    • 23:53
    Новый парламент Сербии намерен продолжить курс на вступление в ЕС

    Новая власть Сербии будет поддерживать вступление страны в Евросоюз, но не станет вводить санкции против России.

    Как передает Report, об этом заявила одна из лидеров победившего на выборах движения "Студенческий список" Мирьяна Николич в интервью Le Figaro.

    "Это (вступление в ЕС - ред.) остается стратегической целью. (...) Почти все наши соседи - члены ЕС. С геостратегической и геополитической точек зрения мы находимся в Европе", - отметила Николич.

    По ее словам, главными задачами будущего правительства станут решение внутренних проблем и борьба с коррупцией. При этом позиция движения по вопросу антироссийских санкций остается однозначной: "Студенты и коллеги, которые разрабатывали эту часть программы, совершенно четко дали понять, что они выступают против санкций в отношении России".

    Согласно данным сербской избирательной комиссии, "Студенческий список" получил 53% голосов, тогда как коалиция экс-президента Александара Вучича - 39%. Движение может занять около 140 из 250 мест в парламенте, что позволит ему самостоятельно сформировать правительство.

    Мирьяна Николич, ректор Белградского университета искусств и избранный депутат Скупщины, также намерена заниматься защитой автономии университетов, академических свобод и прав студентов.

    Вступление в Евросоюз Сербия
    Serbiya parlamenti ölkənin Aİ-yə qəbulu siyasətini davam etdirmək niyyətindədir
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