Фицо: Словакия поддерживает намерение Украины вступить в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский позвонил премьер-министру Словакии Роберту Фицо.

Как передает Report, об этом Фицо сообщил на своей странице соцсети Facebook.

" Несмотря на то, что у нас разные мнения по ряду вопросов, мы оба заинтересованы в добрых и дружественных отношениях Словакии и Украины.

Я подтвердил, что Словакия поддерживает амбиции Украины по вступлению в ЕС, потому что мы хотим, чтобы Украина, как наш сосед, была стабильной и демократической страной", - написал он.

По словам Фицо, стороны договорились провести встречу на полях саммита ЕПС (Европейского политического сообщества - ред.) в Ереване и поддерживать дальнейшие контакты, в том числе посредством взаимных визитов.

"Я также подчеркнул, что без согласия украинской стороны мирное соглашение в военном конфликте с РФ невозможно", - заявил словацкий премьер, комментируя российско-украинский конфликт.

Зеленский в свою очередь отметил, что лидеры подчеркнули важность укрепления двусторонних связей и договорились провести личную встречу в ближайшее время. "Я пригласил словацкого премьер-министра с визитом в Киев и поблагодарил за его приглашение приехать в Братиславу. Обсудили также возможность лично встретиться в ближайшее время. Наши команды поработают над графиком", - отметил украинский лидер.