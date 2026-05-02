İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Fitso: Slovakiya Ukraynanın Aİ-yə daxil olmaq niyyətini dəstəkləyir

    Digər ölkələr
    • 02 may, 2026
    • 18:59
    Fitso: Slovakiya Ukraynanın Aİ-yə daxil olmaq niyyətini dəstəkləyir

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitsoya zəng edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fitso "Facebook" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat paylaşıb.

    "Bir sıra məsələlər üzrə fərqli fikirlərimizin olmasına baxmayaraq, hər ikimiz Slovakiya və Ukrayna arasında mehriban və dostluq münasibətlərində maraqlıyıq.

    Mən təsdiq etdim ki, Slovakiya Ukraynanın Aİ-yə daxil olmaq ambisiyalarını dəstəkləyir, çünki biz istəyirik ki, qonşumuz kimi Ukrayna sabit və demokratik ölkə olsun", - deyə o yazıb.

    Fitsonun sözlərinə görə, tərəflər İrəvanda "Avropa Siyasi Birliyi" (ASB) sammiti çərçivəsində görüş keçirmək və gələcək əlaqələri, o cümlədən qarşılıqlı səfərlər vasitəsilə davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.

    "Mən həmçinin vurğuladım ki, Ukrayna tərəfinin razılığı olmadan Rusiya ilə hərbi münaqişədə sülh sazişi mümkün deyil", - Slovakiya Baş naziri Rusiya-Ukrayna münaqişəsini şərh edərkən bildirib.

    Zelenski, öz növbəsində, qeyd edib ki, liderlər ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar və yaxın vaxtlarda şəxsi görüş keçirmək barədə razılığa gəliblər.

    "Mən Slovakiyanın Baş nazirini Kiyevə səfərə dəvət etdim və Bratislavaya dəvətinə görə təşəkkür etdim. Həmçinin yaxın vaxtlarda şəxsən görüşmək imkanını müzakirə etdik. Komandalarımız qrafik üzərində işləyəcək", - Ukrayna lideri qeyd edib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Avropa Siyasi Birliyi
    Фицо: Словакия поддерживает намерение Украины вступить в ЕС

    Son xəbərlər

    00:13

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıb

    Region
    23:53

    Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir

    Region
    23:31

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib

    Futbol
    23:09

    Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    22:39
    Foto

    WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıb

    İnfrastruktur
    22:32

    Rusiyanın hava zərbələri nəticəsində Xersonda ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti