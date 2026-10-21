"Regional Su Meliorasiya"ya yeni icraçı direktor təyin olunub
- 21 oktyabr, 2026
- 20:24
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Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) "Regional Su Meliorasiya" QSC-nin Müşahidə Şurasının ilk iclası keçirilib.
Bu barədə "Report" Regional Su Meliorasiya"ya istinadən xəbər verib.
Bildirilib ki, iclasda "Regional Su Meliorasiya Xidməti"nin Prezidentin sərəncamı ilə publik hüquqi şəxsdən QSC-yə çevrilməsi prosedurunun qaydalara uyğun şəkildə icra olunduğu, yeni statusun regionların su təchizatının idarə olunmasında daha effektiv nəticələr verə biləcəyinin detalları müzakirə edilib.
İclasda "Regional Su Meliorasiya"ya icraçı direktorun təyinatı gerçəkləşib. Müşahidə Şurasının qərarına əsasən qurumun sədr müavini Elçin Zahid oğlu Məmmədov ADSEA-nın tabeliyidəki "Regional Su Meliorasiya"ya icraçı direktoru təyin olunub.
Qeyd edək ki, "Regional Su Meliorasiya Xidməti" PHŞ-nin keçmiş sədri Zakir Bəybala oğlu Quliyev ADSEA sədrinin əmrinə əsasən Agentlik sədrinin müşaviri təyin edilib.