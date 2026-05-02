В Азербайджане изъято семь единиц незаконно хранившегося оружия

В Азербайджане обнаружено и изъято семь единиц незаконно хранившегося оружия.

Как сообщает Report, об этом проинформировало Министерство внутренних дел (МВД).

Согласно информации, 1 мая на территории страны были обнаружены и изъяты 3 автоматических оружия, 1 пистолет, 3 ружья, 4 магазина для патронов и 64 патрона различного калибра.