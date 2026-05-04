Самолет премьер-министра Испании, направлявшийся в Ереван, совершил вынужденную посадку в Анкаре
В регионе
- 04 мая, 2026
- 01:34
Самолет премьер-министра Испании Педро Санчеса, направлявшегося в Армению для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества, приземлился в Анкаре.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, воздушное судно, на борту которого находился испанский премьер, было вынуждено совершить экстренную посадку в Анкаре из-за неожиданной технической неисправности.
Отмечается, что делегация останется сегодня в Анкаре, а завтра отправится в Ереван.
