Самолет премьер-министра Испании, направлявшийся в Ереван, совершил вынужденную посадку в Анкаре

Самолет премьер-министра Испании Педро Санчеса, направлявшегося в Армению для участия в 8-м саммите Европейского политического сообщества, приземлился в Анкаре.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, воздушное судно, на борту которого находился испанский премьер, было вынуждено совершить экстренную посадку в Анкаре из-за неожиданной технической неисправности.

Отмечается, что делегация останется сегодня в Анкаре, а завтра отправится в Ереван.