Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Fars: Иран не согласился на 15-летнюю паузу в обогащении урана

    В регионе
    • 04 мая, 2026
    • 03:11
    Fars: Иран не согласился на 15-летнюю паузу в обогащении урана

    Предложения Ирана, переданные США через посредников, не предусматривают 15-летней приостановки Тегераном программы по обогащению урана.

    Как передает Report об этом сообщило агентство Fars.

    Согласно сообщению, ответный пакет Тегерана также не содержит пункта об открытии Ормузского пролива для торговых судов до достижения окончательного соглашения с Вашингтоном.

    По данным агентства, иранская сторона подготовила предложение из 14 пунктов в ответ на американскую инициативу, состоящую из 9 пунктов.

    В Fars подчеркнули, что Тегеран не принял условия, предполагающие длительную заморозку обогащения урана и открытие Ормузского пролива до завершения переговорного процесса.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Обогащение урана
    İran ABŞ-nin uran və Hörmüz boğazı ilə bağlı təkliflərini qəbul etməyib
    Iran rejects US proposals on uranium and Strait of Hormuz

    Последние новости

    12:26

    В Баку обнаружено свыше 70 кг наркотиков, задержаны 3 человека

    Происшествия
    12:22

    Ильхам Алиев раскритиковал Европейский парламент

    Внешняя политика
    12:21

    Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал проведение саммита ЕПС в Армении

    В регионе
    12:20

    Президент: Азербайджан поставил в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктов

    Внешняя политика
    12:19

    Ильхам Алиев: Мир между Азербайджаном и Арменией - уже реальность

    Внешняя политика
    12:16

    Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    12:14
    Фото

    В Габале стартовал фестиваль WUF13

    Инфраструктура
    12:13

    В Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5 тыс. манатов из клиники

    Происшествия
    12:10

    ЕС: Участие Турции в саммите ЕПС в Армении имеет особое значение

    В регионе
    Лента новостей