Fars: Иран не согласился на 15-летнюю паузу в обогащении урана

Предложения Ирана, переданные США через посредников, не предусматривают 15-летней приостановки Тегераном программы по обогащению урана.

Как передает Report об этом сообщило агентство Fars.

Согласно сообщению, ответный пакет Тегерана также не содержит пункта об открытии Ормузского пролива для торговых судов до достижения окончательного соглашения с Вашингтоном.

По данным агентства, иранская сторона подготовила предложение из 14 пунктов в ответ на американскую инициативу, состоящую из 9 пунктов.

В Fars подчеркнули, что Тегеран не принял условия, предполагающие длительную заморозку обогащения урана и открытие Ормузского пролива до завершения переговорного процесса.